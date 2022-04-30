В НБУ ожидают рост поступлений от украинских заробитчан

16:22 28 июля Киев, Украина

Нацбанк Украины прогнозирует рост переводов от трудовых мигрантов на 11% (около $ 13,3 млрд), рассказал зампреда НБУ Юрий Гелетий.

Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

"В этом году ситуация также удовлетворительная: мы видим рост по итогам первых пяти месяцев на 11% по сравнению с тем же периодом 2020 года. По нашему прогнозу, переводы трудовых мигрантов в этом году увеличатся на 11% - до около $ 13,3 млрд за счет восстановления экономик стран назначения трудовых мигрантов и упрощения условий пересечения границы через ускорение темпов вакцинации", - сказал Гелетий.

Он также отметил, что и туристическая активность граждан будет увеличиваться. Есть ограничения в ряде юрисдикций на путешествия наших граждан, но в Нацбанке ожидают, что туристические путешествия будут расти: есть направления отдыха, где достаточно теста, во многих популярных направлениях - наличия вакцинации.