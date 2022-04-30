В НБУ ожидают рост поступлений от украинских заробитчан
16:22 28 июля Киев, Украина
Нацбанк Украины прогнозирует рост переводов от трудовых мигрантов на 11% (около $ 13,3 млрд), рассказал зампреда НБУ
Юрий Гелетий.
Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
"В этом году ситуация также удовлетворительная: мы видим рост по итогам первых пяти месяцев на 11% по сравнению с тем же периодом 2020 года. По нашему прогнозу, переводы трудовых мигрантов в этом году увеличатся на 11% - до около $ 13,3 млрд за счет восстановления экономик стран назначения трудовых мигрантов и упрощения условий пересечения границы через ускорение темпов вакцинации", -
сказал Гелетий.
Он также отметил, что и туристическая активность граждан будет увеличиваться. Есть ограничения в ряде юрисдикций на путешествия наших граждан, но в Нацбанке ожидают, что туристические путешествия будут расти: есть направления отдыха, где достаточно теста, во многих популярных направлениях - наличия вакцинации.
"Импорт путешествий в этом году не достигнет докризисных объемов, но по сравнению с прошлым годом, когда из-за локдаунов международное передвижение было ограничено, сейчас будет рост. Мы прогнозируем увеличение показателя в этом году до почти $ 7 млрд из $ 4,7 млрд в 2020", - заметил Гелетий, добавив, что уже в следующем году ожидается превышение докризисного уровня.
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