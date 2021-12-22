В НБУ назвали три причины снижения показателей экономики

На состоявшемся вчера, 21 декабря, брифинге замглавы Национального Банка Украины Сергей Николайчук назвал три основных причины снижения показателей экономики в стране. Это агрессия со стороны России, резкий рост стоимости энергоносителей и усиление карантинных мер из-за новых штаммов коронавируса.

Николайчук указал на опасную политику России, как на причину роста цен на энергоносители.

"Из последствий этой эскалации мы видим существенный рост цен на газ в Европе, что ставит определенные угрозы для украинской экономики", - уточнил он.

То, что пандемия привела ко всемирному экономическому кризису, коснулось и Украины. Появление всё новых штаммов COVID-19, по мнению финансиста, может отрицательно сказаться на темпах восстановления как мировой, так и нашей экономики.

Так, по данным НБУ, только из-за действующего сейчас карантина Украина в 2021 году потеряла около 0,8 процентных пункта роста ВВП. За III квартал этого года ВВП увеличился всего на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчете центробанка указано, что ожидаемый рост экономики за этот год составит 3,1%, а уже в 2022 году этот показатель должен достичь отметки в 3,8%.

Для такого роста необходимо наращивать темпы вакцинации, а также научиться как бизнесу, так и населению работать в условиях карантина. Сдерживать рост ВВП по-прежнему будут высокие цены на энергоносители.