В "Нафтогазе" сообщили об открытии нового месторождения газа

"Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа. Его запасы могут достигать миллиарда кубометров газа, сообщается на сайте "Нафтогаза".
Это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год. Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа», — отметил временный исполняющий обязанности генерального директора АО «Укргаздобыча» Олег Толмачев.
По его словам, "Укргаздобыча" продолжит программу геологической разведки на месторождении и планирует здесь бурение новых скважин. Где именно расположено новое месторождение в компании не уточнили.
Ранее в "Нафтогазе" запустили в работу две скважины, суммарно дающие свыше 430 тыс. куб. м газа в сутки.
Ранее в "Нафтогазе" запустили в работу две скважины, суммарно дающие свыше 430 тыс. куб. м газа в сутки.
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