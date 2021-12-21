В Нафтогазе рассказали о запасах газа в ПГХ

10:03 20 Декабрь Киев, Украина

Председатель правления «Нафтогаз Украины» рассказал, какие объема газа сейчас в Украине находятся в подземных хранилищах. По его словам, показатели 2021 года превышают средние показатели 2014 и 2018 годов.



По состоянию на середину декабря 2021 года в ПГХ Украины находится 15 миллиардов кубометров газа, чего, по уверениям главы Нафтогаза, достаточно для обеспечения не только потребности населения страны, но и бюджетных организаций, в том числе и медучреждений.



При этом тарифы на газ останутся стабильными, повышения не предвидится, а перебои поставок минимизированы.



«Это дает нам уверенность, что этот отопительный сезон в нормальных условиях мы пройдем с нормальной поставкой газа, без перебоев, со стабильными ценами и тарифами на газ», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины».



В это же время на складах ТЭС, несмотря на то, что уже начался отопительный сезон, до сих пор катастрофически не хватает угля для АЭС, а стоимость газа не позволяет свободно маневрировать с закупкой.

Более того, ранее глава «Нафтогаз Украины» выразил надежду на то, что морозы в Украине будут не очень сильными. В противном случае, это может привести к ряду проблем, связанных с энергетическим комплексом страны.