В Нацбанке заявили о повышении учетной ставки до 10%

16:18 20 Январь Киев, Украина

Глава Национального банка Украины заявил, что регулятор вынужден повысить учетную ставку до 10% в связи с тем, чтобы улучшить инфляционные ожидания и обеспечить устойчивое снижение инфляции до 5%.



К тому же, по его словам,



Председатель К тому же, по его словам, инфляция снижается не так как предполагалось ранее, при этом инфляционное давление усилилось. Он также назвал ряд проинфляционных факторов, среди которых высокие цены на энергоносители, ценовое давление со стороны международных торговых партнеров, продолжающийся рост затрат на сырье и оплату труда у бизнесов, устойчивый потребительский спрос на фоне роста доходов населения.Председатель НБУ отметил, что монетарные условия останутся умеренно жесткими, а уровень учетной ставки не опустится ниже нейтрального в течение нескольких лет.

Кроме этого, регулятор планирует задействовать дополнительные монетарные условия, чтобы повысить учетную ставку, а в феврале 2022 уже ожидается повышение на 2 процентных пункта норматива обязательных резервов по текущим счетам в гривне и в иностранной валюте.



Нацбанк в марте 2022 года планирует внедрить и другие меры для регулирования структурного профицита ликвидности банковской системы.