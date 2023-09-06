В Нацбанке проанализировали влияние подрыва Каховской ГЭС на экономику Украины

07:31 10 августа Киев, Украина

Аналитики Нацбанка проанализировали влияние подрыва плотины Каховской электростанции на экономику Украины, назвав эту трагедию одним из величайших терактов современной истории.



Анализ опубликован в инфляционном отчете НБУ за июль 2023г.



Экологические последствия теракта охватывают затопление и осушение территорий, снижение уровня грунтовых вод и в бассейнах соседних рек, разрушение экосистемы, эпидемиологические риски, изменение климата, загрязнение побережья Черного моря и прилегающих территорий, гибель растений и животных. Около 80 населенных пунктов столкнулись с нехваткой воды.



Среди экономических последствий теракта вред для сельского хозяйства, рост производственных и логистических издержек, сокращение производства отдельными предприятиями пищевой промышленности. В 2023 году они повлекут за собой:

до 0.2 п.п (вклад в смену Индекса инфляции – ред.) отрицательного вклада в рост реального ВВП;

прибавят к 0,3 п.п. добавленного вклада в потребительскую инфляцию;

увеличат дефицит торговли товарами на 0,4 млрд долларов.

Последствия будут ощущаться и в среднесрочной перспективе, прежде всего, из-за влияния на урожаи. Кроме того, экологическая катастрофа может усугубить миграционные процессы. Потери отразятся на потенциальном ВВП в течение длительного периода времени.



По правительственным оценкам, стоимость восстановления комплекса гидросооружений и мелиоративных систем составляет около 1,5 млрд долларов по каждому направлению.



В НБУ отметили, что вопрос о целесообразности восстановления ГЭС, водохранилища и других объектов должен быть тщательно проработан экономистами и экологами, учитывая аргументы "за" и "против", сроки окупаемости инвестиций и наличие ресурсов для восстановления.