В МВД просят 17 миллиардов на укрепление границ с Россией и Белоруссией

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал сумму расходов, необходимых на укрепление границ с Россией и Белоруссией. На два участка, протяженностью 2,5 тысячи километров, необходимо 17 миллиардов гривен.
Чиновник обратился к коллегам с просьбой обязательно предусмотреть эти средства в государственном бюджете 2022, поскольку, укрепив границы, Украина будет в большей безопасности.
По словам Монастырского, эти средства пойдут на обустройство границы с Российской Федерацией протяженностью 1,5 тысячи километров и Белоруссией, где протяженность участка составляет 1,08 тысячи километров.
Напомним, что ранее речь шла о 7 миллиардах гривен. Правда, тогда в МВД говорили об укреплении границы только с Белоруссией и только с помощью колючей проволоки.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии