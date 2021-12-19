В МВД просят 17 миллиардов на укрепление границ с Россией и Белоруссией

17:12 19 Ноябрь Киев, Украина

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал сумму расходов, необходимых на укрепление границ с Россией и Белоруссией. На два участка, протяженностью 2,5 тысячи километров, необходимо 17 миллиардов гривен.

Чиновник обратился к коллегам с просьбой обязательно предусмотреть эти средства в государственном бюджете 2022, поскольку, укрепив границы , Украина будет в большей безопасности.

По словам Монастырского, эти средства пойдут на обустройство границы с Российской Федерацией протяженностью 1,5 тысячи километров и Белоруссией, где протяженность участка составляет 1,08 тысячи километров.

Кроме общей безопасности страны и населения в целом, министр назвал еще один плюс строительства стены, а именно уменьшение количества контрабанд, которые сейчас исчисляются десятками миллиардов гривен. "Я думаю, это абсолютно логическая инвестиция", — заявил Монастырский, добавив, что при наличии средств выполнить работы удастся уже до конца следующего года.

Напомним, что ранее речь шла о 7 миллиардах гривен. Правда, тогда в МВД говорили об укреплении границы только с Белоруссией и только с помощью колючей проволоки.