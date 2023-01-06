В мире значительно выросли цены на продовольствие

В 2022 году мировые цены на продовольствие в среднем выросли на 14,3% по сравнению с 2021 годом. Индекс цен на продовольствие вырос до максимума с начала расчета 1990 года - 143,7 пунктов.
Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Отмечается, что в прошлом году снизились только мировые котировки масла: индекс цен ФАО на растительное масло снизился на 6,7% по сравнению с ноябрем и достиг самого низкого уровня с февраля 2021 года.
Как сообщили в ООН, текущие урожаи в южном полушарии увеличили экспортные поставки пшеницы, тогда как сильная конкуренция со стороны Бразилии привела к снижению мировых цен на кукурузу. И наоборот, мировые цены на рис выросли, чему способствовали закупки в Азии и укрепление валюты по отношению к доллару США для стран-экспортеров.
Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Отмечается, что в прошлом году снизились только мировые котировки масла: индекс цен ФАО на растительное масло снизился на 6,7% по сравнению с ноябрем и достиг самого низкого уровня с февраля 2021 года.
Как сообщили в ООН, текущие урожаи в южном полушарии увеличили экспортные поставки пшеницы, тогда как сильная конкуренция со стороны Бразилии привела к снижению мировых цен на кукурузу. И наоборот, мировые цены на рис выросли, чему способствовали закупки в Азии и укрепление валюты по отношению к доллару США для стран-экспортеров.
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