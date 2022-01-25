В мире дорожает мясо - ООН

Ведомство ООН по борьбе с голодом объявило, что индекс цен на мясо в апреле составило 101,8 пункта. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отметила, что в марте это значение было на 1,7% ниже. А значит – все мировые рынки повысили стоимость мяса в апреле.
Известно, что из-за активного спроса на говядину и баранину Восточной Азии на фоне сокращения предложения со стороны Океании в связи с ремонтом стада и низким уровнем запасов, в апреле повысились котировки на эти виды мяса. При этом цены на говядину и баранину увеличились также в следствие увеличения объема внутренних продаж в некоторых регионах-производителях.
Следует отметить, что цены на мясо птицы остались на стабильном уровне, что в целом отражает сбалансированную обстановку на мировых рынках.
Напомним, что украинские эксперты предсказали повышение цен на мясо уже на текущей неделе — 12-18 апреля. Об этом свидетельствуют данные ассоциации «Мясной отрасли».
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