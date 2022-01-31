В мире дешевеет золото - подробности

В мире отмечается значительное снижение расценок на золото. С начала 2021 года спрос на такой товар упал на 23%. Также, Всемирный совет по золоту (WGC) отмечает, что золото подешевело на фоне оттока из золотых запасов Биржевого инвестиционного фонда (ETF). Большое количество драгметалла - 177,9 тонн – вывели с бирж.

Так, по данным организации, спрос на самый популярный драгоценный металл во всем мире составил 815,7 тонны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда спрос достигал 1059,9 тонн, спрос на желтое золото упал на 23%.

В то же время, падение цен на золото спровоцировало увеличение потребительского спроса на уровне 45%, а рост инфляционного давления стало причиной роста инвестиций в монеты и золотые слитки на 36%.

В частности, спрос на ювелирные изделия из золота в I квартале, по сравнению с показателями январе — марте 2020 году вырос на 52% и достиг 477,4 тонны. При этом, эксперты TD Securities считают, что к концу 2021 цены на этот драгоценный металл увеличатся до $ 1900 за унцию.

В свою очередь, аналитики ABN Amro настроены не так позитивно: они утверждают, что перспективы этого рынка являются негативными, пока стоимость золота остается ниже $ 1850.