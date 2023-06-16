В Минсреды назвали сумму ущерба, которую нанесла рф природным ресурсам Украины
14:01 24 мая Киев, Украина
Страна-агрессор россия нанесла значительный ущерб окружающей среде и природным ресурсам Украины, уже сейчас его сумма оценивается примерно в 8 триллионов гривен.
Об этом сообщил замначальника управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минсреды) Александр Ставнийчук.
"На сегодняшний день ущерб, нанесенный атмосферному воздуху, воде и земле, составляет уже почти 2 трлн грн. Ущерб по недрам — уже около 6 трлн грн. Однако работа продолжается, мы все понимаем, что основная цель – получить репарации за эти убытки. Но, Естественно, мы хотим унифицировать все подходы на международном уровне", – сказал Александр Ставнийчук.
Он отметил, что для подсчета используются семь методик, разработанных Государственной экологической инспекцией и Государственной службой геологии и недр. Для усовершенствования этих методик Минприроды собирает информацию и анализирует все наработки международных аналитиков и работает над директивами Евросоюза.
"Я считаю, что эти методики, которые есть сейчас, частично будут изменены после наработок. То есть и международные эксперты, и наши специалисты все работают для того, чтобы усовершенствовать максимально эти документы. А сейчас основная наша задача - это собирать кейсы. Не будет большой проблемой что-то перечислить потом. Однако важно, чтобы у нас была достаточная доказательная база, которая будет в дальнейшем привлечена для того, чтобы получить все эти возмещения в суде", — отметил Ставнийчук.
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