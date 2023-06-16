В Минсреды назвали сумму ущерба, которую нанесла рф природным ресурсам Украины

14:01 24 мая Киев, Украина

Страна-агрессор россия нанесла значительный ущерб окружающей среде и природным ресурсам Украины, уже сейчас его сумма оценивается примерно в 8 триллионов гривен.

Об этом сообщил замначальника управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минсреды) Александр Ставнийчук.

"На сегодняшний день ущерб, нанесенный атмосферному воздуху, воде и земле, составляет уже почти 2 трлн грн. Ущерб по недрам — уже около 6 трлн грн. Однако работа продолжается, мы все понимаем, что основная цель – получить репарации за эти убытки. Но, Естественно, мы хотим унифицировать все подходы на международном уровне", – сказал Александр Ставнийчук.

Он отметил, что для подсчета используются семь методик, разработанных Государственной экологической инспекцией и Государственной службой геологии и недр. Для усовершенствования этих методик Минприроды собирает информацию и анализирует все наработки международных аналитиков и работает над директивами Евросоюза.