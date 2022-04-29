В Минсоцполитики рассказали, какая пенсия ждет украинцев без стажа

Министр соцполитики Украины Марина Лазебная рассказала, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы без стажа работы.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Государство должно гарантировать людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%, людям со стажем 15 лет – страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле, людям со стажем от 5 лет – помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума", - сказала Лазебная.