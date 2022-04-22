В Минсоцполитики озвучили риски накопительной системы пенсий

18:27 22 июля Киев, Украина

С 2023 года в Украине собрались ввести обязательную накопительную пенсионную систему, однако существует ряд рисков.



Министр социальной политики Марина Лазебная озвучила три риска накопительной пенсионной системы:

отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;

нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;

отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

По ее словам, если будет принят закон об обязательной накопительной пенсионной системе, понадобится еще не менее 1,5 года, чтобы все подготовить к старту.

"Никто нам не простит ошибки", - сказала министр.

Регулирование

"В Украине в течение длительного времени не было институционального регулятора, который бы имел материально-технические ресурсы и квалифицированные кадры для регулирования именно сферы пенсионных накоплений. Поэтому несмотря на мощное законодательство, отдельные недобросовестные игроки его не соблюдали, не выполняли правила и регулятор никак это не отслеживал и не реагировал", - объяснила Лазебная.

Теперь, по ее словам, Украине нужен "сильный и профессиональный" регулятор. В этом направлении уже работают – хотят усилить институционную способность Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Инвестиции

"Вторая задача – это расширение круга надежных инвестиционных инструментов, по которым пенсионные накопления действительно будут направлены в экономику, в рост ВВП, создание новых рабочих мест с учетом ключевых экономических реформ и приоритетных направлений развития экономики. К тому же, рост объема внутренних долгосрочных инвестиционных ресурсов, которыми являются пенсионные накопления, будет стимулировать предложение таких инструментов. Поэтому это взаимосвязанный постепенный процесс", – рассказала министр.

Для решения проблемы нужна совместная работа экономического блока правительства и финансовых регуляторов, добавила Лазебная.



Гарантии

"Третья задача – это потребность в дополнительной защите инвестированных пенсионных активов от невозврата во время процедур ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков, признание их неплатежеспособными", - отметила Лазебная.

Она считает, что учреждение, которое ликвидируется, должно возвращать пенсионные накопления в первую очередь – сразу после уплаты налогов государству и выплаты зарплат сотрудникам.