В Министерстве финансов повысили ставки по ОВГЗ

Согласно данным Министерства финансов, по состоянию на 14 декабря 2021 года объем привлеченных аукционных средств уменьшился до 10,78 миллиардов гривен.
Это произошло по причине повышения Министерством ставок на ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа).
Напомним, краткосрочные облигации на три месяца на предыдущем аукционе продавались под 10% годовых, а на этот раз Минфин выставил их на сумму 2,23 миллиарда гривен под 10,5% годовых.
Размер выставленных облигаций на срок шесть месяцев составил 1,46 миллиарда гривен с повышенной ставкой до 10,75 в год, что больше на 5 п.п., чем в прошлый раз.
Сроком на один год Минфин разместил 488,23 миллионов гривен, а ставка с 11,7% выросла до 11,77%.
На полтора года были размещены ОВГЗ на сумму 118,95 миллионов гривен с годовой ставкой 11,88%. В данном случае разница небольшая, на прошлой неделе облигации по этой категории размещались под 11,79%.
От размещения сроком на два года сумма облигаций внутреннего займа составила 1,39 миллиарда гривен. Годовая ставка выросла с 12,64% до 12,65%.
На три года Минфину удалось разместить облигации в размере 1,39 миллиарда гривен с годовой ставкой — 12,85%.
ОВГЗ с пятилетним сроком обращения достигли 12,63 миллионов гривен при ставке в 13% годовых.
Помимо этого, Министерство финансов выставило лот в виде однолетних и двухлетних облигаций в евро и долларовой валюте. На 102,46 миллионов евро (2,5% годовых) сроком на один год и на 68,87 миллионов долларов (3,9% годовых) сроком на два года, соответственно.
Напомним, на прошлой неделе сумма ОВГЗ приблизилась к историческому максимуму благодаря более привлекательной доходности по сравнению с другими финансовыми инструментами.
Это произошло по причине повышения Министерством ставок на ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа).
Напомним, краткосрочные облигации на три месяца на предыдущем аукционе продавались под 10% годовых, а на этот раз Минфин выставил их на сумму 2,23 миллиарда гривен под 10,5% годовых.
Размер выставленных облигаций на срок шесть месяцев составил 1,46 миллиарда гривен с повышенной ставкой до 10,75 в год, что больше на 5 п.п., чем в прошлый раз.
Сроком на один год Минфин разместил 488,23 миллионов гривен, а ставка с 11,7% выросла до 11,77%.
На полтора года были размещены ОВГЗ на сумму 118,95 миллионов гривен с годовой ставкой 11,88%. В данном случае разница небольшая, на прошлой неделе облигации по этой категории размещались под 11,79%.
От размещения сроком на два года сумма облигаций внутреннего займа составила 1,39 миллиарда гривен. Годовая ставка выросла с 12,64% до 12,65%.
На три года Минфину удалось разместить облигации в размере 1,39 миллиарда гривен с годовой ставкой — 12,85%.
ОВГЗ с пятилетним сроком обращения достигли 12,63 миллионов гривен при ставке в 13% годовых.
Помимо этого, Министерство финансов выставило лот в виде однолетних и двухлетних облигаций в евро и долларовой валюте. На 102,46 миллионов евро (2,5% годовых) сроком на один год и на 68,87 миллионов долларов (3,9% годовых) сроком на два года, соответственно.
Напомним, на прошлой неделе сумма ОВГЗ приблизилась к историческому максимуму благодаря более привлекательной доходности по сравнению с другими финансовыми инструментами.
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