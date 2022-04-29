В Мининфраструктуры озвучили стоимость проезда по платным дорогам Украины

14:13 27 июля Киев, Украина

В Украине построят шесть платных автодорог, максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от категории транспортного средства.



Об этом сообщила замминистра инфраструктуры Анна Юрченко.

"Постановлением Кабинета министров Украины от 23 декабря 2020 №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр", - отметили в министерстве.

Всего планируется построить шесть таких дорог:

M-29 / M-04 / M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 - Борисполь-Полтава;

M-14 - Херсон-Николаев

M-06 - Киев-Житомир-Ровно;

M-08 / M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк

M-04 / H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.

"Сообщаем, что реализация указанных объектов соответствует Перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденному распоряжением Кабинета министров Украины от 16 декабря 2020 года №1581-р.", – отметила Юрченко.

Стоит отметить, что ранее в Укравтодоре обещали начать строительство первой платной дороги уже в 2019 году. Там даже подсчитали, что проезд по такой дороге будет стоить от семи евроцентов за километр.