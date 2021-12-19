В Минэнерго рассказали о стабилизации ситуации с углем

В Министерстве энергетики Украины заверили граждан в том, что сейчас страна стабилизировала ситуацию с нехваткой угля.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
«Последние дни мы видим стабилизацию в снабжении, пошло накопление», — сказал министр.
По его словам, достаточное количество кораблей с углем законтрактовал холдинг ДТЭК, а один корабль уже разгружен для ПАО «Центрэнерго».
Также министр уточнил, что движение каждого судна сейчас постоянно отслеживается.
Ранее в ходе пресс-марафона «30 вопросов Президенту Украины» Владимир Зеленский заявил о наличии контрактов, согласно которым в Украину доставят 11 кораблей дополнительного угля.
Глава государства отметил, что поставки произойдут в декабре в соответствии с заключенными контрактами.
«Последние дни мы видим стабилизацию в снабжении, пошло накопление», — сказал министр.
По его словам, достаточное количество кораблей с углем законтрактовал холдинг ДТЭК, а один корабль уже разгружен для ПАО «Центрэнерго».
Также министр уточнил, что движение каждого судна сейчас постоянно отслеживается.
Ранее в ходе пресс-марафона «30 вопросов Президенту Украины» Владимир Зеленский заявил о наличии контрактов, согласно которым в Украину доставят 11 кораблей дополнительного угля.
Глава государства отметил, что поставки произойдут в декабре в соответствии с заключенными контрактами.
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