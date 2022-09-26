В Минэкономики рассказали, ждать ли повышения цен на топливо после возвращения акцизов

В Минэкономики сообщили, что после возвращения акцизов
, в Украине не ожидается дефицит и повышение цен на топливо.
Об этом заявил первый замминистерства экономики Денис Кудин.
"По нашему мнению, время для частичного возврата акцизов выбрано удачно, поскольку на украинском топливном рынке сказалась тенденция к снижению цены. Соответственно мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в существующую цену без ее увеличения. Роста цен на нефтепродукты в ближайшей перспективе мы не ожидаем", – сказал он.
По его словам, возвращение акциза добавляет к цене топлива 3,5-4 гривны за литр, тогда как цена на нефть за последние три месяца упала со $120 до $88 за баррель.
"Это очень значительное снижение. Мировая экономика получила большую инфляцию в основном за счет роста цен на энергоносители. Правительства ведущих стран мира заинтересовались этим вопросом и начали искать пути, каким образом снизить цену. В рыночной экономике есть только один путь – это увеличить объем предложения. Соответственно на фоне заявлений Саудовской Аравии об увеличении добычи мировые цены пошли вниз", - пояснил Кудин.
В Минэкономики также не ожидают в ближайшее время дефицита топлива.
"Рынок сейчас полностью обеспечен топливом. Мы наблюдаем даже профицит нефтепродуктов – операторы сумели накопить резервы и запасы, которых не хватало в период дефицита", - добавил он.
На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за возвращение акцизов в размере: бензин
100€/ 1000 литров, дизель 100€/ 1000 литров, биотопливо 100€/ 1000 литров, газ 52 €/ 1000 литров.
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