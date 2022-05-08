В Минэкономики инициировали уменьшение гендерного разрыва в зарплатах

В Министерстве экономики Украины разработан проект Нацстратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В настоящее время эти документы готовятся для передачи на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти, после чего будут вынесены на общественное обсуждение.
В настоящее время эти документы готовятся для передачи на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти, после чего будут вынесены на общественное обсуждение.
Как известно, Украина в 2020 году присоединилась к двум ведущим международным инициативам, уставной целью которых является сокращение гендерного разрыва в оплате труда - «Партнерство Биарриц» по утверждению гендерного равенства и Международная коалиция по равной оплате труда. Одним из главных обязательств, которые правительство Украины взяло на себя в связи с этим присоединением, стало постепенное и планомерное уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин за труд равной ценности. В частности, Кабинет Министров своим распоряжением одобрил план мероприятий по реализации обязательств, взятых в рамках международной инициативы «Партнерство Биарриц» и объединил мероприятия по выполнению обязательств перед обеими организациями.
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