В Минэкономики инициировали уменьшение гендерного разрыва в зарплатах

20:11 04 августа Киев, Украина

В Министерстве экономики Украины разработан проект Нацстратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года.









В настоящее время эти документы готовятся для передачи на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти, после чего будут вынесены на общественное обсуждение. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики В настоящее время эти документы готовятся для передачи на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти, после чего будут вынесены на общественное обсуждение.

«Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины, несмотря на определенные положительные изменения в последние годы, остается достаточно высоким. В результате существует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине, который хоть и демонстрирует на протяжении 2020 - первой половины 2021 года тенденцию к сокращению (по итогам первого квартала 2021 года он достиг самого низкого уровня за всю историю нашего государства и составил около 18%), однако остается существенно выше, чем в большинстве развитых стран мира, в том числе стран Европейского Союза», - отметила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

Как известно, Украина в 2020 году присоединилась к двум ведущим международным инициативам, уставной целью которых является сокращение гендерного разрыва в оплате труда - «Партнерство Биарриц» по утверждению гендерного равенства и Международная коалиция по равной оплате труда. Одним из главных обязательств, которые правительство Украины взяло на себя в связи с этим присоединением, стало постепенное и планомерное уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин за труд равной ценности. В частности, Кабинет Министров своим распоряжением одобрил план мероприятий по реализации обязательств, взятых в рамках международной инициативы «Партнерство Биарриц» и объединил мероприятия по выполнению обязательств перед обеими организациями.