В Минэкономики просчитали остатки газа в украинских хранилищах после отопительного сезона

08:40 14 Февраль Киев, Украина

Первый вице-премьер-министр экономики заявила, что в Украине отопительный сезон 2021/2022 завершится с остатками газа в размере более 7 миллиардов кубометров.



Согласно данным «Укртрансгаз», в украинских подземных газовых хранилищах по состоянию на 10 февраля осталось около 10,67 миллиардов кубометров.