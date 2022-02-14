В Минэкономики просчитали остатки газа в украинских хранилищах после отопительного сезона

Первый вице-премьер-министр экономики заявила, что в Украине отопительный сезон 2021/2022 завершится с остатками газа в размере более 7 миллиардов кубометров.
Согласно данным «Укртрансгаз», в украинских подземных газовых хранилищах по состоянию на 10 февраля осталось около 10,67 миллиардов кубометров.
Несмотря на то, что запасы газа снижаются, в правительстве уверены, что топлива хватит до окончания отопительного сезона. Отмечается, что благодаря благоприятной погоде, а также возобновившемуся импорту с начала февраля 2022, среднесуточный отбор газа постепенно уменьшается.
Тем временем по сведениям «Газпрома», ссылающегося на данные Gas Infrastructure Europe, уже в начале февраля 2022 года в Европейских газохранилищах запасы газа достигли рекордных минимумов.
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