В МИД Украины назвали основания, почему не стоит продлевать эмбарго на импорт зерна в ЕС

19:21 14 сентября Киев, Украина

В Министерстве иностранных дел Украины назвали пять причин, почему после 15 сентября не следует продолжать запрет на импорт украинского зерна в страны ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко в Facebook.

"Завтра, 15 сентября, идет запрет Европейской комиссии на импорт украинских зерновых в Евросоюз. Оснований продолжать это решение нет", — написал Николенко.

Он назвал пять основных причин: