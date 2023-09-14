В МИД Украины назвали основания, почему не стоит продлевать эмбарго на импорт зерна в ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины назвали пять причин, почему после 15 сентября не следует продолжать запрет на импорт украинского зерна в страны ЕС.
Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко в Facebook.
Он назвал пять основных причин:
- Украина и Евросоюз создали общую координационную платформу, в рамках которой проработали все оговорки со стороны некоторых европейских стран.
- Экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не является причиной дестабилизации европейского рынка. Несмотря на запрет Еврокомиссии и длительное отсутствие импорта украинских зерновых, проблемы фермеров Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не были урегулированы. Необходимо, чтобы прежде всего их правительства нашли национальные решения, и точно не за счет ограничений для Украины. Для этого у Брюсселя есть ряд инструментов поддержки.
- Сегодняшнее решение Болгарии возобновить импорт украинских зерновых только подтверждает безосновательность односторонних ограничительных мер.
- Искусственное ограничение украинского экспорта выгодно для рф, конкурента Украины на мировых рынках зерна. Для нее запретов на рынке ЕС нет. Сокращение поставок украинского зерна означает возможность россии зарабатывать больше денег на войну против Украины.
- Запрет на импорт в принципе противоправный. Она нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы Единого рынка ЕС.
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