В МИД Эстонии призвали увеличить объем поддержки Украины до 1% ВВП ЕС

17:26 15 ноября Киев, Украина

Европа должна изменить свою модель поддержки Украины и увеличить ее до 1% валового внутреннего продукта ЕС, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

"Европейские страны должны применить другой подход, другую парадигму поддержки Украины. Нынешнего темпа недостаточно", - сказал Рейнсалу в утреннем эфире ERR.

"Посмотрим на ситуацию в перспективе: ВВП Украины составляет один процент от ВВП Евросоюза. По сути, вся эта борьба сейчас держится на Украине. Большая часть расходов на эту борьбу. А Европа поддержала ее примерно пятой частью процента своего ВВП. изменим ситуацию, если сможем поднять поддержку на вооружение и финансовую помощь до одного процента от нашего ВПП. И это совсем не драматическая цифра", - добавил Урмас Рейнсалу.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ЕС помочь Украине достичь мира на своих условиях.

"Важно, чтобы Европа послала очень четкий сигнал, что мы поддержим Украину в достижении мира, который будет установлен ими самими", - сказал он.

По оценке Ландсбергиса, для этого необходимо предоставить приоритет программам финансовой помощи, активировать 9 пакет санкций против россии и ввести санкции против Ирана за поставку оружия россии.