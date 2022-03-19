В местные бюджеты поступило свыше 200 миллионов гривен

Согласно данным Государственной казначейской службы за неделю в местные бюджеты поступило 230 429 миллионов гривен. Согласно цифрам, это больше, чем на 19 октября, ведь там цифра была на 6 048,3 млн гривен меньше.

По состоянию на 26 октября в Госбюджет страны поступило 819 691,2 млн гривен, что на 23 535,1 млн гривен больше, чем было по состоянию на 19 октября.

Сумма военного сбора по состоянию на 26 октября составляет 18 591,0 млн гривен, что на 449,3 млн гривен больше, чем было по состоянию на 19 октября. Сумма возмещенного налога на добавленную стоимость по состоянию на 26 октября составляет 107 202,1 млн гривен, что на 1 871,6 млн гривен больше, чем было по состоянию на 19 октября.

Сумма поступлений единого социального взноса на 23 октября составляет 229 859,2 млн гривен, что на 6 960,8 млн гривен больше, чем было по состоянию на 19 октября.