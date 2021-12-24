В Мариуполе представили стратегию развития города до 2030 года

20:22 24 Декабрь Киев, Украина

В Мариуполе приняли Стратегию развития города до 2030 году. Над ней работали 1,5 года, в разработке принимали участие украинские и международные эксперты, консультанты проектов USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» и «Демократическое управление в Восточной Украине». В ходе разработки стратегии к предложениям идей и проектов активно приобщались жители города.



При подготовке стратегии учитывался опыт успешной трансформации городов США и Европы. Эксперт Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Майк Старесинич из Питтсбурга (США) применил подходы общей философии успешной трансформации Питтсбурга. Для воплощения изменений в этом городе ставили ставку на привлечение общины и использование научного потенциала, который объединили с частным бизнесом.



Стратегия содержит 14 направлений развития, в частности, «зеленое» устойчивое развитие и морское будущее города, активизация молодежи, образовательные и другие инновации