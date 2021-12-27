Во Львовской области «Доступные кредиты» пользуются наибольшей популярностью

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало данные о реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9% ". Согласно отчету, лидером в использовании программы среди областей является Львовская.

Кроме Львовщины высокие показатели результативности уже традиционно демонстрируют также Харьковская и Киевская области.

В области кредиты выдают 9-ть банков-участников программы. Среди видов деятельности по суммам выданных кредитов преобладает отрасль сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, перерабатывающая промышленность. По целям кредитования - кредиты на оборотный капитал в рамках антикризисного пакета, рефинансирование, растет кредитования на инвестиционные нужды.

В общем от старта программы в Украине банки-участники уже выдали 13 659 кредитов на общую сумму более 33,6 млрд грн. Из них 15 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 5 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 13,6 млрд грн в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.

Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 29 банками: АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрексимбанк", АО АКБ "Банк Львив", ПАО "ПУМБ", АО "БАНК АЛЬЯНС", АО "КРЕДОБАНК", ПАО "БАНК ВОСТОК", АО "Райффайзен Банк Аваль", АО "ТАСКОМБАНК", АО "Альфа-банк", АО "КБ "ГЛОБУС", АО "МЕГАБАНК", АО "ПОЛИКОМБАНК", АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", АО "ОТП Банк", АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК", АО "ПРОКРЕДИТ БАНК", ПАО "КБ "АКОРДБАНК", АО "БАНК "УКРАИНСЬКИЙ КАПИТАЛ", ПАО "МТБ БАНК", АО "ПИРЕУС БАНК МКБ", АО "АСВИО БАНК", АО КИБ, АО МетаБанк, АО "Банк Пивденний", АО "АБ "РАДОБАНК".