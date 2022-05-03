В Луганской области планируют построить новую ж/д линию

У «Укрзализныци» в скором времени может появиться новая железнодорожная ветка. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры обратился к Верховной Раде с просьбой выделить средства из бюджета для строительства новой железнодорожной ветки в Луганской области.

Ранее в Луганской области было две ветки железной дороги, которые входили в общую сеть железных дорог Украины: Попасная-Сватово-Купянск и Кондрашевская-Новая-Лантратовка. Из-за оккупации Донбасса часть территории оказалась неподконтрольной Украине. Поскольку линия Кондрашевская-Новая-Лантратовка частично проходит через оккупированную территорию, сообщение на ней прервано. Жители северных и восточных районов Луганщины остались без железнодорожного сообщения, что пагубно сказывается как на продовольственном обеспечении, так и на связи с основной частью Украины в целом.

Назрела острая необходимость в строительстве новой линии, которая соединит изолированную сейчас ветку Лантратовка-Кондрашевская-Новая с всеукраинской сетью в обход оккупированной территории.

Руководство украинской железной дороги совместно с инвесторами и украинской властью работают над решением этого вопроса и уже разработали несколько предполагаемых маршрутов строительства. Есть надежда, что необходимые средства будут предусмотрены в бюджете 2021 года.