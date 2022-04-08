В Ливане экономический кризис – сильнейший за 200 лет

Ливанское правительство просит материальной помощи у мирового сообщества. Исполняющий обязанности премьер-министра страны заявил о необходимости дать его стране материальную помощь без ожидания формирования постоянной власти. Не поступление денежных средств может стать критическим для обычного населения.

По оценкам Всемирного банка, с осени 2019 Ливан переживает худший экономический кризис за последние 200 лет. Ситуация ухудшилась после разрушительного взрыва в порту Бейрута. После этого глава правительства Хасан Диаб ушел в отставку, однако фактически находится у власти до сих пор. Ведь другие политические силы не смогли договориться о коалиции.

Международный валютный фонд и остальные финансовые доноры отказываются оказывать помощь, пока страна не определится с новым правительством и не проведет коренных реформ. Между тем ситуация в Ливане ухудшается.

Тамошний фунт потерял 90% своей стоимости, а темпы инфляции показывают трехзначные цифры. Продукты добавили 200% стоимости. За чертой бедности сейчас живет 60% населения страны.