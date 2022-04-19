В квитанциях за коммуналку появится новая графа - за что придется платить дополнительно

08:49 20 июля Киев, Украина

В платежках украинцев появится новая графа, которая будет содержать усредненную сумму, в каждой квитанции появится графа с указанной суммой, которую мы обычно платим в месяц за те или иные услуги ЖКХ.

Пилотные проекты в данном направлении были запущены в некоторых регионах Украины, результаты оказались удовлетворительными. Благодаря этому по всей стране вскоре потребители будут получать платежки за коммунальные услуги с дополнительной графой. Пугаться этого не стоит, даже если общая сумма за воду, электричество или отопление покажется заоблачной.



Дело в том, что дополнительная графа в каждой платежке будет содержать усредненную сумму, которую вы обычно платите в месяц за те или иные услуги ЖКХ. Например, если вы за электричество платите в среднем 300 гривен каждый месяц, то и в новой графе будет указана такая же сумма. В итоге, вас попросят оплатить 600 гривен. Из них 300 грн – это оплата реально потребленной электроэнергии, и еще 300 грн – авансовый платеж.



Данное нововведение позволит избежать накапливания долгов за коммуналку в случае, если вы забыли произвести оплату или, например, уехали в отпуск.



Дополнительный платеж пока не является обязательным. Потребители могут выбирать самостоятельно, платить им наперед за коммунальные услуги, или нет. Кроме того, предприятия теплокоммунэнерго уже начали рассылать своим абонентам платежки с авансовыми платежами за отопление и горячую воду, чтобы снизить финансовую нагрузку на бюджет потребителей в новом отопительном сезоне.

Стоит отметить, что осенью в Украине ожидаются повышения цен. Эта касается и отопления, и горячей воды. Так что авансовые платежи могут на самом деле спасти ситуацию для многих граждан. Более того, многие украинцы нередко и без того оплачивают услуги наперед.