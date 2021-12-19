В Киеве увеличат территорию зеленых заказников

09:03 30 Июль Киев, Украина

Киевский совет провел сессию, где утвердил новые зеленые территории. Общая площадь в 490 га будет отведена под создание 4 ландшафтных заказников местного значения.

«Долина реки Коноплянка». Размер территории – 1,4 га, находится в Подольском районе. На этой местности – большое разнообразие животных и растений, в том числе и таких, которые охраняются. Здесь растет дуб, которому около 500 лет, водятся краснокнижные жук-олень и махаон, а еще здесь протекает ручей Коноплянка, который считается притоком почти исчезнувшей реки Почайна.

«Деснянские луга». Это часть природной территории левобережной поймы Днепра. Размер заповедника – 322 гектара в Деснянском районе. «Почему важно сделать эту территорию заповедной? Она входит в Днепровский экологический коридор, имеет важное значение для миграции птиц. Кроме этого, здесь водятся редкие птицы – разные виды сов, пустельга обычный, чёрный коршун, которые защищаются Бернской конвенцией», – отметил депутат Константин Яловой.

«Урочище Церковщина» – 130 гектаров лесных склонов в Голосеевском районе выше монастыря Рождества Богородицы. Здесь сохранились вековые дубы, а также насекомые, занесенные в Красную книгу: бабочка поликсена, усач мускусный и другие. На территории заказника также обитают выдры, которые охраняются на территории всей Европы.

«Совская балка» – 37,23 гектара в Соломенском районе. Этот природный комплекс важно сохранить без изменений, так как на территории сложились условия для обитания животных и произрастания растений, которые охраняются Бернской конвенцией и занесены в Красную книгу.