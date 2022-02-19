В Киеве увеличат финансирование волонтерских приютов для животных

15:36 18 Февраль Киев, Украина

Киеве увеличат финансирование частных волонтерских приютов для животных, чтобы обеспечить их стабильную работу. Такое решение принял Киевсовет. Решение поддержали 92 депутата.

В Городскую целевую программу контроля за содержанием домашних животных и регулирование численности беспризорных животных гуманными методами на 2020-2022 годы будут внесены изменения и предусмотрено допфинансирование в размере 10 миллионов гривен.

Средства распределят между приютами, находящимися на балансе общественных организаций, являющихся соисполнителями городской целевой программы.



По информации Киевсовета, в настоящее время в Киеве около 90% бездомных животных содержатся волонтерскими приютами, и только 10% обеспечиваются за счет коммунального предприятия «Киевская городская больница ветеринарной медицины». Поэтому вся ответственность по большей части возлагается на меценатов, волонтеров и благотворителей. Однако кризисная ситуация не позволяет волонтерам и частным лицам полноценно обеспечивать условия для пребывания бездомных животных.



Учитывая количество животных, за которыми ухаживают волонтеры, они значительно больше нуждаются в финансовой помощи, особенно во времена экономического кризиса, считают в Киевсовете.