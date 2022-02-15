В Киеве пустят новые трамваи за 1,229 млн гривен

ООО «Татра-Юг» разместило в своих социальных сетях информацию об обновлении транспорта в столице. Закупка новых трамваев с низкими полами обошлась городу в 24,580 млн гривен. Современный транспорт скоро появится на улицах города.

Как отмечается, для Киева закупили два десятка таких трамваев, которые являются максимально комфортными для пассажиров даже маломобильных групп населения. Салон оснащен системой климат-контроля, USB-разъемами, откидным пандусом, системой видеонаблюдения. Цена одного такого трамвая достигает 1 миллиона 229 тысяч грн.

"Трамваи будут 100% низкопольные, трехсекционные, длиной 27 метров», - рассказали в компании.

Контракт с "Киевпастрансом" на закупку 20 единиц транспорта был заключен еще в феврале этого года.