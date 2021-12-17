В Киеве проживает свыше 1 000 миллионеров

В Украине благодаря системе налогообложения стало известно количество миллионеров. Согласно задекларированным доходам, общая прибыль налогоплательщиков составила свыше 30 миллиардов гривен.

Так, доходы в сумме более 1 миллиона гривен задекларировали две с половиной тысячи налогоплательщиков. Больше всего среди них жителей Киева - 1024 человека. Также немало миллионеров проживают в Днепропетровской (196 человек), Харьковской (182 человека) и Киевской (155 человек) областях.

Еще 19 человек задекларировали доходы в размере более 100 миллионов гривен.

Отметим, в этом году во время кампании декларирования доходов граждан подано более 172 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года.