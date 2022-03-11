В Киеве повысят проезд, чтобы погасить кредит

Европейский банк реконструкции и развития выдал украинскому правительству кредит на закупку вагонов метро. Соответственно, согласованная депутатами Киевского городского совета покупка 50 вагонов приведет к повышению цен на проезд. Часть этих денег пойдет на погашение кредита.

«На вчерашнем пленарном заседании депутаты поддержали проект кредитного соглашения на 50 миллионов евро между ЕБРР и Киевским метрополитеном. Основным условием Европейского банка было повышение цен на проезд в качестве гарантии того, что кредитные средства могут быть возвращены. Мало того, метрополитен является одним из самых убыточных КП в столице, сейчас долг составляет 1,2 миллиарда гривен и заниматься такими долгами - преступление. Таким образом, в проекте решения нарушение на нарушении " - пишут СМИ.

Стоит отметить, что во время голосования за этот проект между депутатами вспыхнула дискуссия, так как в комментариях к пояснительной записке говорилось, что «Киевский городской совет как можно скорее, но не позднее даты первого платежа утвердить и осуществить, а также сохранить в соответствии с законодательством тариф, который распространяется на пользователя».