В Кабмине рассматривают проект о повышении зарплаты военным

09:32 10 Февраль Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства объявил о намерении Кабинета Министров поднять зарплаты военным. На данный момент программа находится на разработке, а именно — на этапе рассмотрения вариантов усовершенствования этого проекта.



Премьер-министр заверил, что презентация проекта будет осуществлена в ближайшие дни.



Программа по финансовой поддержке военных разрабатывается вследствие подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским указа о дополнительных мероприятиях и обеспечении социальных гарантий военнослужащим Вооруженных сил Украины. Согласно этому документу, Кабмин должен до 2023 года обеспечить военных зарплатой в размере не менее двукратной минимальной, которая установлена законом на 1 января текущего года. Это касается всех военнослужащих кроме тех, которые проходят срочную военную службу.



Напоминаем, что В Украине выросла средняя номинальная заработная плата почти что в 2,4 раза. Она составила 14,3 тысячи гривен.