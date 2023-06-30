В июне в госбюджет привлечено $3 млрд грантов и льготного финансирования

16:48 30 июня Киев, Украина

Министерство финансов Украины в июне 2023 года привлекло в госбюджет 3 миллиарда долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров.



Об этом сообщает пресс-служба Минифина.

"В июне 2023 года в государственный бюджет Украины поступило 3 млрд. долларов США внешнего финансирования. Около 40% из привлеченных средств Украина получила в форме грантов (на невозвратных условиях)", — говорится в сообщении.

Среди доноров в июне 2023:

Европейский Союз – 1,64 млрд долларов США (льготное финансирование);

Соединенные Штаты – 1,2 млрд долларов США (грант);

Всемирный банк – 104 млн долларов США (льготное финансирование);

Финляндия – 15 млн долларов США (грант).

"Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных", - отметили в Минфине

Средства от ЕС были предоставлены в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФД) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе МФД составляет 18 млрд евро. МФД предоставляется на беспрецедентно льготных условиях для Украины. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.



/>Гранты от США и Финляндии предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine).



Средства Всемирного банка были предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях, в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.



В ведомстве напомнили, что всего с начала 2023 года Министерство финансов Украины привлекло 22,7 млрд долларов США внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.