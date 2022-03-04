В июне украинцы должны получить квитанции с суммой налога на недвижимость

Налог на недвижимость не является новостью в Украине. Однако, налоговые службы напоминают, что в течение июня месяца всем владельцам недвижимости должны прийти квитанции на оплату с указанной суммой налога на недвижимость. Платить нужно за дома и квартиры в том случае, если они превышают определенную площадь. На оплату налоговая дает два месяца. Об этом говорится в ст. 266 Налогового кодекса Украины.

Если вы живете в большой (больше 60 квадратов) квартире или доме (от 120 кв. м), а квитанцию не получили, лучше обратиться в местное отделение фискальной службы. Возможно, квитанция потерялась в ящике или ее по ошибке не отправили.

"Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет", – говорится в разъяснении налоговой. "Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать. Если почтовая служба не может вручить налоговое извещение из-за того, что плательщика нет по месту регистрации или он отказался принять сообщение, налоговое извещение считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении", – отмечают налоговики.

Оплачивать нужно только "лишнюю площадь". Для дома это от 120 квадратов, а квартиры – от 60 квадратных метров. Платежки приходят за прошлый год.

В 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Размер налога зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2021-м – это 70,8 грн.