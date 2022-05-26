В июне Украина ожидает увеличения финансирования от Запада

11:45 26 мая Киев, Украина

В июне Украина ожидает увеличнение финансирования от стран Запада.

Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал замглавы Национального банка Юрий Гелетий.

"Более 8 млрд долларов - поддержка госбюджета в рамках пакета помощи от США на 40 млрд долларов. Думаю, мы начнем получать эти средства уже в июне, скорее всего частями", - сказал он.

Также Минфин активно работает с Еврокомиссией для скорейшего получения первых траншей из обещанных 9 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Также с рядом стран ведутся активные переговоры по получению кредитов и гарантий на двусторонней основе", - отметил Гелетий.

Напомним, что страны Большой семерки также пообещали выделить Украине 19,8 млрд долларов.



За первые 4 месяца 2022 года госбюджет выполнен с дефицитом в сумме 146,6 млрд грн., в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 157,2 млрд грн при запланированном дефиците на январь-апрель в сумме 317,1 млрд гривен.