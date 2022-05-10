В июле объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 500 млн кубометров

По данным Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), за прошлый месяц Украины импортировала из Европы 498 млн кубометров природного газа.
Экспортировала в Европу - 54,38 млн кубометров, сообщил ОГТСУ.
В ОГТСУ отметили, что 93% объема газа импортированы виртуальным реверсом из Венгрии и Польши. Впрочем, остается открытым вопрос о создании виртуальной точки со Словакией. ОГТСУ продолжает работать в этом направлении. В частности, создана соответствующая рабочая группа с Секретариатом Энергетического Сообщества.
Как сообщалось, в январе-июне ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" осуществил транзит почти 22 млрд кубометров газа. ОГТСУ заявляет, что АО «Газпром» искусственно уменьшает экспорт своего газа в Западную Европу, манипулируя данными об общих объемах поставок.
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