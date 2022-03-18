В июле цена на газ вырастет – украинцам обещают, что это временно

В июле украинцам прогнозируют подорожание цен на газ. В Европе подорожал газ, что сразу сказалось на квитанциях в Украине. Однако поставщики уверяют, что эти цены временные, так ситуация может стабилизироваться. Тогда украинцев порадуют снижением стоимости.

Еще одна из причин повышения тарифов на газ заключается в том, что Россия искусственно ограничивает поставки газа в ЕС, чтобы удерживать высокую цену. В результате хранилища после зимы до сих пор не заполнены.

Цены на газ в Европе достигли в июне четырехлетнего максимума. Украина предлагает России увеличить транзит, но "Газпром" отказывается идти на такой шаг. Если в июне газ в месячных тарифах в среднем стоит для потребителей 10,7 грн/кубометр, а по предоплате 8,6 грн/кубометр, то в июле ценник может подняться до 12-13 грн/кубометр.

Для тех, кто в мае подписал с облгазами годовые контракты, ценник меняться не будет. Хотя еще месяц назад украинцам прогнозировали, что месячный тариф на газ будет снижаться ниже установленного годового уровня. Пока что предпосылок к этому нет, и годовые тарифы остаются более выгодными.

Стоимость газа в Украине полностью зависит от спекулятивных газовых европейских котировок. Газ по долгосрочным, среднесрочным контрактам и даже по срочным договорам намного дешевле. Добывать газ в Украине также было бы очень выгодно для граждан, и ценник опустился бы сразу же.