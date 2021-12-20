В Ивано-Франковской области планируют добывать газ

18:01 15 Декабрь Киев, Украина





Метод разработки месторождения – на истощение, режим – газовый. Конечная продукция – подготовленный к потреблению газ природный, сопутствующие компоненты: этан, пропан, бутаны, гелий – полезные ископаемые общегосударственного значения. «Прикарпатская энергетическая компания» планирует получить специальное разрешение на использование недр с целью добычи углеводородов Грабовского газового месторождения в пределах Ивано-Франковского района.Метод разработки месторождения – на истощение, режим – газовый. Конечная продукция – подготовленный к потреблению газ природный, сопутствующие компоненты: этан, пропан, бутаны, гелий – полезные ископаемые общегосударственного значения.

«На Грабовской площади в 2013-2014 гг. пробурена поисковая скважина No1-Грабовская, из которой был получен промышленный прилив газа дебитом 10 тыс. м3/сутки. Объект существующий, запасы полезных ископаемых Грабовского газового месторождения учитывают на Государственном балансе полезных ископаемых Украины; имеющиеся документы разрешительного характера, разработку месторождения осуществляют в соответствии с Правилами разработки месторождений. При разработке месторождения предусмотрен поиск и разведка новых залежей углеводородов. Бурение скважин будет производиться буровой установкой с дизельным приводом», - сообщили на предприятии.

В административном отношении площадь находится в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области, на расстоянии 14 км от г. Ивано-Франковск. Предусматривается продление эксплуатации скважины No1-Грабовская. Деятельность по закладке дополнительных поисковых скважин будет происходить за пределами существующего природоохранного объекта

(общезоологический заказник местного значения "Черный лес") и территории особого природоохранного интереса.

По данным ЕГРПОУ, учредителями ООО "Прикарпатская энергетическая компания" является MND Ukraine a.s. зарегистрирована в Чехии и житель Львова Козицкий Зиновий Ярославович. Конечным бенефициаром, который контролирует 80% общества, является чех Карел Комарек, зарегистрированный в Швейцарии. Зиновию Козыцкому принадлежит 20% общества.



Грабовское газовое месторождение находится на территории бывшего закрытого военного объекта. Впоследствии эта территория была заброшена, а позже ООО «Прикарпатская энергетическая компания» выкупила этот участок на аукционе.