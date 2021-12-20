В Ивано-Франковской области планируют добывать газ

«Прикарпатская энергетическая компания» планирует получить специальное разрешение на использование недр с целью добычи углеводородов Грабовского газового месторождения в пределах Ивано-Франковского района.
Метод разработки месторождения – на истощение, режим – газовый. Конечная продукция – подготовленный к потреблению газ природный, сопутствующие компоненты: этан, пропан, бутаны, гелий – полезные ископаемые общегосударственного значения.
Метод разработки месторождения – на истощение, режим – газовый. Конечная продукция – подготовленный к потреблению газ природный, сопутствующие компоненты: этан, пропан, бутаны, гелий – полезные ископаемые общегосударственного значения.
В административном отношении площадь находится в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области, на расстоянии 14 км от г. Ивано-Франковск. Предусматривается продление эксплуатации скважины No1-Грабовская. Деятельность по закладке дополнительных поисковых скважин будет происходить за пределами существующего природоохранного объекта
(общезоологический заказник местного значения "Черный лес") и территории особого природоохранного интереса.
По данным ЕГРПОУ, учредителями ООО "Прикарпатская энергетическая компания" является MND Ukraine a.s. зарегистрирована в Чехии и житель Львова Козицкий Зиновий Ярославович. Конечным бенефициаром, который контролирует 80% общества, является чех Карел Комарек, зарегистрированный в Швейцарии. Зиновию Козыцкому принадлежит 20% общества.
Грабовское газовое месторождение находится на территории бывшего закрытого военного объекта. Впоследствии эта территория была заброшена, а позже ООО «Прикарпатская энергетическая компания» выкупила этот участок на аукционе.
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