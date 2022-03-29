В Италии состоялась встреча глав МИД 20-и государств по вопросам глобальных кризисов – подробности

Министры иностранных дел Большой Двадцатки собрались в Италии на саммит. Собрание стало возможным впервые за два года – до этого мешали коронавирусные ограничения. Более 500 делегатов на протяжении трех дней обсуждали актуальные мировые вопросы.

Отмечается, что главная цель встречи заключалась в необходимости совместных решений и действий для преодоления глобальных кризисов, например, пандемии коронавируса.

Саммит состоялся в итальянском городе Матера, поскольку именно Италия сейчас на ротационной основе председательствует в Джи-20. Согласно информации, дипломаты из США, Японии, Великобритании, Франции, Германии и Индии прибыли лично. Австралия, Бразилия и Китай присоединились к разговору в видеоформате, а Южная Корея и Россия доставили заместителей глав МИД.

В порядке дня был вопрос по улучшению и углублению кооперации, восстановление глобальной экономики после эпидемии и развитие Африки.