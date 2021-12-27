В ГТС рассказали, на сколько уменьшились запасы газа в ПХГ Украины

Стало известно, насколько уменьшились запасы газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины.
Об этом гласят данные «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины».
Так, выяснилось, что показатель запасов снизился на 39%, или на 10,2 млрд кубических метров — до 15,947 млрд куб. м. Такие данные были представлены по сравнению с данными на аналогичную дату в прошлом году (26,1 млрд куб. м).
С 27 ноября по 4 декабря запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) снизились на 2,8%, или на 454 млн куб. м, до 15,947 млрд. куб. м.
Уже с начала отопительного сезона (старт 5 октября) отбор газа в ПХГ сократились на 15,5%, или на 2,9 млрд куб. м. При этом глава правительства Украины продолжает говорить, что все в порядке и газа государству хватит.
Напомним, что по словам главы «Нафтогаза», Украина на данный момент не готова обеспечить поставки газа из альтернативных источников, отказавшись от российского газа.
Юрий Витренко заявил, что для обеспечения сжиженным природным газом (LNG), который могла бы поставлять Польша, необходимо провести модернизацию системы газопроводов.
Так, выяснилось, что показатель запасов снизился на 39%, или на 10,2 млрд кубических метров — до 15,947 млрд куб. м. Такие данные были представлены по сравнению с данными на аналогичную дату в прошлом году (26,1 млрд куб. м).
С 27 ноября по 4 декабря запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) снизились на 2,8%, или на 454 млн куб. м, до 15,947 млрд. куб. м.
Уже с начала отопительного сезона (старт 5 октября) отбор газа в ПХГ сократились на 15,5%, или на 2,9 млрд куб. м. При этом глава правительства Украины продолжает говорить, что все в порядке и газа государству хватит.
Напомним, что по словам главы «Нафтогаза», Украина на данный момент не готова обеспечить поставки газа из альтернативных источников, отказавшись от российского газа.
Юрий Витренко заявил, что для обеспечения сжиженным природным газом (LNG), который могла бы поставлять Польша, необходимо провести модернизацию системы газопроводов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии