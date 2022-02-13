В Государственный бюджет заложили деньги на эпидемии

11:56 24 Сентябрь Киев, Украина

Чтобы быть готовым к новым вспышкам эпидемий, украинское правительство заложило в государственный бюджет средства. 10 млрд гривен уже заложены в бюджетном запросе – заявил Глава Минздрава Максим Степанов.

«Мы считаем, что необходимо платить за готовность предоставления медпомощи. Около 320 медучреждений в любое время будут готовы предоставить медпомощь при вспышках эпидемий, инфекций, как например, COVID-19. Мы предложили тариф 2,622 млн грн в месяц за готовность больницы предоставлять медпомощь. Понятно, что это медучреждение должно соответствовать критериям. Общая сумма, которую мы заложили на такое реагирование, – до 10 млрд грн», - заявил Степанов во время брифинга в четверг.

Он также добавил, что медучреждения в условиях, когда нет эпидемии, работает по другим пакетам.

Напомним, Кабинет министров во время заседания 14 сентября одобрил проект закона о госбюджете на 2021 год. Минфин заложил рост доходов на 9,4%, расходов - на 5,1%.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в проекте госбюджета на следующий год заложили 190 млрд грн на расходы в сфере здравоохранения. При этом 123 млрд грн должны пойти на оплату медгарантий. Он добавил, что пакет по борьбе с коронавирусом в следующем году составит 19 млрд грн.

Однако, позже Степанов заявил о том, что Минздрав подавал запрос на 296 млрд грн для финансирования здравоохранения в следующем году.