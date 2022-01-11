В Госстатистике подтвердили существенный рост цен на товары и услуги для конечных потребителей

08:53 11 Январь Киев, Украина

Исходя из данных Государственной службы статистики, базовый индекс потребительских цен (БИСЦ) практически ежемесячно рос в течение всего 2021 года. В результате, в декабре он достиг 100,4%.



В январе 2021 года БИСЦ был зафиксирован на уровне 100,3%. А по итогам года его рост составил до 107,9% (в общем измерении). Следовательно в 2021 году значительно стали дороже товары и услуги для конечных потребителей.



Таким образом, индекс цен вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим годом. В 2021 в декабре — 100,4%, а в 2020 — 100,3%.



В течение года БИСЦ рос практически ежемесячно. Исключение зафиксировано в июне и июле, когда он упал от 100,7 (май) до 100,4,% (июнь), а затем до 99,9%. С августа 2021 индекс потребительских цен резко начал расти и достиг своего апогея к декабрю — 100,4%.



Следует отметить, что именно БИСЦ играет ключевую роль в решении назначения размера суммы на выплаты населению, в том числе пенсии, пособия, зарплаты.