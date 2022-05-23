В Госстате рассказали, какое мясо в Украине подорожало больше всего

14:04 19 августа Киев, Украина

В Украине взлетели цены на продукты, в частности, цена на куриное филе за семь месяцев выросла на 19,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

"В июле 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года цена на куриное филе выросла на 19,6%, на говядину - 12,2% и свинину - 4,2%", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, если в декабре прошлого года куриное филе в среднем стоило 91,71 грн за килограмм, то в июле 2021 года его цена составляет 109,7 грн за килограмм (подорожало с начала года на 19,6%).