В Госбюджете не хватает 3 миллиарда долларов на 34 дня

Министр финансов Украины заявил о том, что в бюджете страны не хватает трех миллиардов долларов. Между тем у правительства, по словам главы Минфина, является так называемый план Б, а вслед за ним и план В, не противоречащие законодательству и позволят стране завершить 2020 год, профинансировав запланированные расходы.

Также в своем заявлении Сергей Марченко сказал о том, что ситуацию в Украине простой не назовешь, а проблемы возникают не только из-за мирового пандемии коронавируса, но и вследствие других причин. В частности, страна недополучила суммы в общем размере 3 млн долларов, которые были запланированы в бюджете на текущий год. Важнейшие - это два транша от МВФ. Как известно, Украина получила лишь первый из трех по программе stand-by (2 млрд долларов).

В настоящее время в отношениях Украины и МВФ наметился прогресс.

Ранее сообщалось, что Минфин отложил повышение минималки. В частности, Министерство финансов Украины сместило повышение до 6,5 тыс. Грн на декабрь 2021 года. Ранее в правительстве обещали внедрить эту реформу еще в июле 2021 года.