В госбюджет поступило 2 млрд гривен от программы приватизации

Пресс-служба Кабинета Министров заявила о поступлении в государственный бюджет денег от малой приватизации. На данный момент сумма уже насчитывает 2 млрд гривен, также эксперты прогнозируют поступление еще 400 млн гривен.

"Представители Фонда госимущества сообщили, что от малой приватизации в этом году в госбюджет поступило 1,9 млрд грн. До конца 2020 года эта сумма увеличится до 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

В ФГИУ отметили, что изменили подход к процессу приватизации, увеличили количество участников наполовину. Благодаря эффективной работе сайта участники аукционов могут принять участие в приобретении НЕ только предприятий, но и другого государственного имущества.

Кроме того, представители Фонда доложили о финансовом состоянии предприятий, находящихся в управлении фонда и о проблемных вопросах, возникающих в процессе приватизации.

В Кабмине также заявили, что премьер-министр поручил Министерству финансов совместно с Государственной налоговой службой отработать с Фондом госимущества реструктуризацию налоговых долгов предприятий, что позволит повысить эффективность приватизации.

По результатам совещания Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно в ближайшее время подготовить законопроект о восстановлении проведения аукционов для большой приватизации.