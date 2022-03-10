В Госбюджет 2021 заложили меньшую сумму субсидий

Не смотря на то, что новый Государственный бюджет 2021 направлен на расширение возможностей государства, многие статьи расходов в нем сократили. Это касается в первую очередь и социальных выплат.

В проекте бюджета Украины на следующий 2021 год денег на субсидии меньше, чем в 2019 году запланировали на 2020 год. Сумма — 36,6 млрд грн., а на текущий год было заложено в бюджет 48 млрд грн. Также известно, что в апреле 2020 года сумму, которая была заложена на этот пункт, урезали на 8,2 млрд грн. — это было связано с пандемией коронавируса.

В октябре были приняты очередные изменения, которые также коснулись и вопроса денег на субсидии. В этот раз сумма была урезана до 37 млрд гривен.

В Министерстве финансов при этом прокомментировали ситуацию и рассказали, что расчет средств на субсидии производился с учетом того, что их смогут получить около 5 млн семей. При этом снижение суммы объяснили тем, что запланирован очередной подъем минимальной зарплаты. Иными словами, количество получающих субсидии может остаться тем же, а вот сумма субсидий будет уменьшена.

Согласно статистическим данным, средняя сумма субсидии в августе 2020 года составила 280 гривен.