В Глобальном индексе продовольственной безопасности Украина заняла 58-е место

16:44 30 Ноябрь Киев, Украина

На днях были обнародованы результаты десятого ежегодного GFSI – Глобальный индекс продовольственной безопасности. Среди 113 стран Украина заняла 58-е место, что свидетельствует о значительном укреплении показателя.

Известно, что GFSI проводит подобный анализ каждый год. Учитываются факторы доступности, качества, наличия, безопасности, а также состояния устойчивости и природных ресурсов. При составлении рейтинга статистики учитываются более 55 уникальных показателей.

Украина в этом году смогла улучшить свой показатель, заняв 58 место в рейтинге и набрала на 3,2 балла больше, чем в прошлом году, что по результатам оценки составило – 62 балла. Но если говорить о рейтинге Европы, к сожалению Украина по-прежнему остается в конце списка, уступив лишь Сербию, набравшую в 2021 году 61,4 балла.

Кстати, Европа по-прежнему продолжает удерживать свои позиции, занимая лидирующие места в GFSI. По четырем категориям Европейский регион продемонстрировал наилучшие показатели. В пятерку безоговорочных лидеров вошли Ирландия, Австрия, Великобритания, Финляндия и Швейцария.







