В Глобальном индексе продовольственной безопасности Украина заняла 58-е место

На днях были обнародованы результаты десятого ежегодного GFSI – Глобальный индекс продовольственной безопасности. Среди 113 стран Украина заняла 58-е место, что свидетельствует о значительном укреплении показателя.
Известно, что GFSI проводит подобный анализ каждый год. Учитываются факторы доступности, качества, наличия, безопасности, а также состояния устойчивости и природных ресурсов. При составлении рейтинга статистики учитываются более 55 уникальных показателей.
Кстати, Европа по-прежнему продолжает удерживать свои позиции, занимая лидирующие места в GFSI. По четырем категориям Европейский регион продемонстрировал наилучшие показатели. В пятерку безоговорочных лидеров вошли Ирландия, Австрия, Великобритания, Финляндия и Швейцария.
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