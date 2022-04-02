В Европе никто не даёт за российский газ ни рубля, а поставка продолжается

В полном отчаянии из-за надвигающегося краха экономики, Россия пригрозила перекрыть трубы, если ей не будут платить за топливо российскими рублями. Но на сегодня, несмотря ни на что, страна-агрессор продолжает снабжать Европу газом. И не за рубли.

В России уже пытаются всячески объяснить, почему 1 апреля в Европу продолжили поставлять газ. Якобы блокировка не касается уже проплаченного голубого топлива.

Да, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что соответствующий указ Владимира Путина никак не повлияет на уже проплаченный газ. Якобы проблемы возникнут уже во второй половине апреля, когда необходимо будет производить очередную оплату за топливо.

«Значит ли это, что если не будет подтверждения в рублях, то с 1 апреля поставки газа будут прекращены? Нет, и это не следует из указа [Путина]», – подчеркнул Песков журналистам.

Напомним, что 31 марта Владимир Путин подписал указ. Согласно документу, расчет за газ с "недружественными странами" должен производиться исключительно в рублях.

Ряд стран Евросоюза уже отреагировал на соответствующий указ Владимира Путина. Да, крупнейшие государства Европы отметили, что не собираются рассчитываться за российский газ в рублях.

Франция и Германия отметили, что не будут платить за газ российскими рублями.

В Великобритании подчеркнули, что даже не планировали рассчитываться за голубое топливо российской валютой.

В Кремле уже начали угрожать. Якобы страна откажется продавать таким государствам газ по схеме, которую использовали по сей день.

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