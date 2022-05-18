В этом году Украина увеличила объемы торговли более чем на 25%

07:54 14 августа Киев, Украина

В Украине подведены итоги внешнеторговой деятельности за первое полугодие 2021 года. По данным Госслужбы статистики за этот период показатели торговли в стране увеличились более, чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, экспорт товаров и услуг вырос на 25,5% и составил 34,870 млрд долларов, а импорт вырос на 27,6% до 34,456 млрд долларов.

Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 413,6 млн долларов. Хотя по итогам первого квартала было зафиксировано негативное сальдо 1,049 млрд долларов.

В Минэкономики отмечают в первом полугодии рост экспорта в страны Евросоюза на 45%.